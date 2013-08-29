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"النايل سات": لم نتسلم قرارا رسميا بقطع البث على قناة "الجزيرة"

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"النايل سات": لم نتسلم قرارا رسميا بقطع البث على قناة "الجزيرة" "النايل سات": لم نتسلم قرارا رسميا بقطع البث على قناة "الجزيرة"
البيان الصادر من وزارات الإعلام والاستثمار والاتصالات يمكن تفسيره بأنه "إنذار رسمي" للقناة لتوفيق وضعها القانوني

كتب : انتصار حسنى منذ 53 دقيقة

كشف مصدر مسؤول من شركة "النايل سات"، أن الشركة لم تتلقَ حتى الآن أى قرارات رسمية من المنطقة الإعلامية الحرة بخصوص قطع البث عن قناة "الجزيرة مباشر "، وإيقاف ترددها على النايل سات.

وأضاف المصدر، أن البيان الصادر من الوزارات الثلاث، الإعلام والاستثمار والاتصالات، لا يعني بالقطع إغلاق التردد، ويمكن تفسيره بتوجيه إنذار رسمي للجزيرة بتوفيق وضعها القانوني والسعي لاستخراج تصاريح رسمية للعمل في مصر.

وتابع المصدر قائلًا: "كما أن القرار لم يتطرق إلى وضع قناة الجزيرة أبدًا، وكان حول الجزيرة مباشر مصر، في حين أن قناة الجزيرة الإخبارية تسير على نفس الاجندة السياسية للجزيرة مباشر في التحريض على العنف وإثارة الفتنة بين المصريين والتحريض على الشرطة والجيش، كما أنه غير ملزم للنايل سات بتنفيذه إلا بقرار رسمي من هيئة الاستثمار أو المنطقة الإعلامية الحرة بقطع البث نهائيًا".

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