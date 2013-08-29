الأزمة فى سوريا تحقق أرباحا لبائعي الأقنعة الواقية من الغازات عبرالإنترنت فى إسرائيل

انتهز الإسرائيليون الفرصة لتحقيق أرباح من الأزمة الحالية في سوريا، وذلك عن طريق إتجارهم فى الأقنعة الواقية من الغازات السامة عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أنه يتم بيع الأقنعة الواقية من الغازات عبر موقع “إي باي” لهؤلاء الذين ضاقوا ذرعا من الطوابير الطويلة أمام مراكز التوزيع التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه مع ذلك فإن الأقنعة المتوفرة على شبكة الإنترنت ليست دائما هي النماذح الأحدث، وربما لا توفر نفس المستوى من الحماية الذي توفره النماذج الجديدة التي يجري تسليمها من قبل الجيش الإسرائيلي.

أ ش أ