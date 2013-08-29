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اصابة 11 شخص في اشتباكات بين عائلتين بملوي بالمنيا

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اصابة 11 شخص في اشتباكات بين عائلتين بملوي بالمنيا اصابة 11 شخص في اشتباكات بين عائلتين بملوي بالمنيا

أرشيفية-مشاجرة

اندلعت اشتباكات بين عائلتين بمركز ملوي نتج عنها اصابة 11 شخص بسحجات وكدمات بسبب حزمة برسيم .

وقد اكد شهود عيان ان المشاجره نشبت بين عائلتي روماني وحماد بقرية أم تسعة التابعة , ونتج عنها اصابة كلا من طرف اول عادل روماني عبد السيد 35 سنة, نبيلة صادق صليب 28 سنة ميشيل عادل روماني 29 سنة ,رامي عادل روماني 18 سنة ,وجيه روماني عبد السيد 55 سنة ,مجدي عوض يني 32 سنة بينما اصيب من الطرف الثاني اشرف علي سيد 35 سنة ,شحاتة احمد حماد 25 سنة ,سيد حماد احمد 20 سنة ,محمد حماد احمد 35 سنة ,جماد احمد حماد 21 سنة وجاءت معظم الاصابات سحجات وكدمات وكسور نتيجة استخدام الطوب والعصي .

وقد كشفت التحريات الاولية ان مشادة كلامية وقعت بين العائلتين بسبب خلاف علي “حزمة برسيم ” تطورت لمشاجرة بين الطرفين .

من ناحيتها كثفت قوات الامن من تواجدها بالقرية خوفاً من تجدد الاشتباكات .

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