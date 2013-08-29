أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: البروكلي قد يقي من التهاب المفاصل المؤلم

Google+ Print
دراسة: البروكلي قد يقي من التهاب المفاصل المؤلم دراسة: البروكلي قد يقي من التهاب المفاصل المؤلم

كتب : أ ش أ الخميس 29-08-2013 10:37

أظهرت دراسة بريطانية جديدة ان البروكلي قد يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من التهاب المفاصل المؤلم.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة إيست إنجليا إن مركبا يتوافر في البروكلي يؤدي إلى إبطاء عملية تدمير الغضروف في المفاصل التي تعاني من الالتهابات.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مركب السلفورافين الكيميائي الذي يتوافر بتركيز مرتفع في البروكلي بشكل خاص يقلل من عملية اتلاف المفاصل.

وخلال الاختبارات التي اجريت على الفئران، قل بشكل كبير الضرر الذي يصيب المفاصل عند الفئران التي تغذت على أطعمة غنية بالسلفورافين، ما ساعد في حمايتها من التهاب المفاصل.

وفي تجربة أخرى، عرض العلماء خلايا غضروفية بشرية إلى هذا المركب الكيميائي فوجدوا أن الجينات المسؤولة عن تلف الغضروف قد تعطلت.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة واعدة للغاية ويجب تجربتها الآن على البشر حيث سيشكل الأمر اكتشافا مذهلا في حال نجاحه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية