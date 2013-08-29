دراسة: البروكلي قد يقي من التهاب المفاصل المؤلم

كتب : أ ش أ الخميس 29-08-2013 10:37

أظهرت دراسة بريطانية جديدة ان البروكلي قد يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من التهاب المفاصل المؤلم.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة إيست إنجليا إن مركبا يتوافر في البروكلي يؤدي إلى إبطاء عملية تدمير الغضروف في المفاصل التي تعاني من الالتهابات.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مركب السلفورافين الكيميائي الذي يتوافر بتركيز مرتفع في البروكلي بشكل خاص يقلل من عملية اتلاف المفاصل.

وخلال الاختبارات التي اجريت على الفئران، قل بشكل كبير الضرر الذي يصيب المفاصل عند الفئران التي تغذت على أطعمة غنية بالسلفورافين، ما ساعد في حمايتها من التهاب المفاصل.

وفي تجربة أخرى، عرض العلماء خلايا غضروفية بشرية إلى هذا المركب الكيميائي فوجدوا أن الجينات المسؤولة عن تلف الغضروف قد تعطلت.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة واعدة للغاية ويجب تجربتها الآن على البشر حيث سيشكل الأمر اكتشافا مذهلا في حال نجاحه.