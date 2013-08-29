باحثون بريطانيون: التليفزيون يقلل من ثقة الأطفال بأنفسهم ويصيبهم بالقلق

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

أكد باحثون في وكالة الصحة العامة في بريطانيا أن حالة متنامية من القلق أصبحت تنتاب الأطفال، بسبب قضاء وقت طويل أمام شاشات التليفزيون والكمبيوتر.

وأشار الخبراء إلى أن أسلوب الحياة الذي يتصف بالتكاسل أمام التليفزيون يؤثر سلبا على صحة الأطفال أيضا، موضحين أن الإفراط في مشاهدة التليفزيون يقلل مستويات احترام الطفل وتقديره لذاته وثقته بنفسه، إلى جانب خفض مستوى سعادته الداخلية بشكل عام.

كما أوضح الخبراء وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأطفال الذين يقضون وقتا أطول أمام الكمبيوتر أو التليفزيون أو يفرطون في استخدام ألعاب الفيديو، يميلون أيضا إلى المرور بالكثير من الاضطرابات العاطفية والقلق والاكتئاب.

وأضافوا أنه ثمة أشياء بسيطة للغاية يمكن أن نفعلها يوميا مع أطفالنا للمساعدة في تحسين صحتهم وأسلوب حياتهم؛ منها ركوب الدراجات أو السباحة أو كرة القد،م أو ببساطة اصطحابهم للسير في الخارج بشكل منتظم، فهذه الطريقة تحسن أسلوب الحياة بشكل كبير.