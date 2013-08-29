أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا تنفى صلة تعزيز أسطولها فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع السورى

Google+ Print
روسيا تنفى صلة تعزيز أسطولها فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع السورى روسيا تنفى صلة تعزيز أسطولها فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع السورى

نفى مصدر مسئول فى البحرية الروسية اليوم الخميس صلة انضمام وحدات جديدة إلى مجموعة من القوات البحرية الروسية فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع فى سوريا، مؤكدا على انه يندرج فى إطار تغيير وحدات لتحل محلها وحدات أخرى.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن المصدر قوله: إن الوحدات البحرية الروسية الموجودة فى البحر المتوسط وفى غيرها من مناطق العالم "تعمل وفقا لخطة وضعتها قيادة القوات البحرية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتقوم بتنفيذ مهام محددة.. وعندما تنتهى من إنجاز مهامها تعود إلى قواعدها أو تحل محلها سفن أخرى لمواصلة المهام المطروحة، فى إطار عملية مبادلة وليست عملية تجديد".

ورفض المصدر الإفصاح عن ماهية السفن التى تحل محل بعض السفن الحربية الروسية الموجودة فى البحر المتوسط حاليا فيما تأتى تصريحاته تعقيبا على تقارير واردة تفيد بان مجموعة من السفن العسكرية الروسية فى البحر المتوسط تخضع لعملية "التجديد" جراء تفاقم الوضع المتصل بالنزاع السوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365