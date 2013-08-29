روسيا تنفى صلة تعزيز أسطولها فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع السورى

نفى مصدر مسئول فى البحرية الروسية اليوم الخميس صلة انضمام وحدات جديدة إلى مجموعة من القوات البحرية الروسية فى البحر المتوسط بتفاقم الوضع فى سوريا، مؤكدا على انه يندرج فى إطار تغيير وحدات لتحل محلها وحدات أخرى.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن المصدر قوله: إن الوحدات البحرية الروسية الموجودة فى البحر المتوسط وفى غيرها من مناطق العالم "تعمل وفقا لخطة وضعتها قيادة القوات البحرية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتقوم بتنفيذ مهام محددة.. وعندما تنتهى من إنجاز مهامها تعود إلى قواعدها أو تحل محلها سفن أخرى لمواصلة المهام المطروحة، فى إطار عملية مبادلة وليست عملية تجديد".

ورفض المصدر الإفصاح عن ماهية السفن التى تحل محل بعض السفن الحربية الروسية الموجودة فى البحر المتوسط حاليا فيما تأتى تصريحاته تعقيبا على تقارير واردة تفيد بان مجموعة من السفن العسكرية الروسية فى البحر المتوسط تخضع لعملية "التجديد" جراء تفاقم الوضع المتصل بالنزاع السوري.