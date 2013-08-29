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السودان يدشن حملة صحية لخفض وفيات الأطفال والنساء

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السودان يدشن حملة صحية لخفض وفيات الأطفال والنساء السودان يدشن حملة صحية لخفض وفيات الأطفال والنساء

دشن السودان الحملة القومية لتعزيز صحة الأم والطفل لعام 2013-2015، والتى تستهدف خفض معدل وفيات الأطفال إلى 41% والنساء إلى 42%.

وأكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف، خلال كلمته فى حفل تدشين الحملة الصحية اليوم الخميس التزام السودان بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة تخصيص الموارد اللازمة للخطة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن السودان، واجه إجراءات ظالمة من جهات خارجية، وتتعرض منذ 25 عاما للمقاطعة والعقوبات الاقتصادية، غير أن الدولة تقوم بدورها تجاه الأم والطفل على الرغم من هذه العقبات.

من جهته، أكد وزير الصحة السودانى بحر أبوقردة، الالتزام بالخطة القومية والتنسيق التام مع الشركاء الدوليين، وطالب بتقديم الدعم لتنفيذ الخطة.

وبدوره أوضح المدير التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية بالخرطوم، أن الخطة تستهدف خفض معدل الوفيات للأطفال والنساء حتى عام 2015، مشيرا لوفاة 2500 طفل لأسباب يمكن تفاديها، وأن معدل الوفيات ما زال مرتفعا دون جهود تذكر.

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مصر 365