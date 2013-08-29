النيابة اليمنية تحيل خمسة سعوديين من تنظيم القاعدة إلى المحكمة

أحالت النيابة الجزائية اليمنية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء خمسة سعوديين، متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة إلى المحكمة.

ويواجه السعوديون الخمسة اتهامات بالاشتراك فى عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، والقيام بأعمال إجرامية تستهدف أفراد القوات المسلحة والأمن والمنشآت الأمنية والعسكرية.

وقال خالد الدبيسى مدير الإعلام بوزارة العدل اليمنية، فى تصريح له اليوم الخميس، إن المتهمين قاموا بتزوير وثائق رسمية مثل بطاقات شخصية بأسماء مستعارة وصورهم الشخصية على أنها صادرة من الأحوال المدنية فى اليمن، كما عملوا على توفير كافة المستلزمات من وسائل اتصالات ومبالغ مالية لتنفيذ أعمال إجرامية، لافتا إلى أن المتهمين دخلوا الأراضى اليمنية بطريقة غير شرعية عبر التسلل خفية فى الحدود البرية التى تفصل بين السعودية والأراضى اليمنية.

والمتهمون هم عبد الرحمن محمد الشهرى، وعادل صالح سالم، ومحمد صالح سعيد، وعادل بادى العتيبى، وعلى سعيد عمر الصيعرى.