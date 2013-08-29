"شفت تحرش" تدشن حملة جديدة لمواجهة المضايقات الجنسية الإلكترونية

كتب : ندى سامي الخميس 29-08-2013 10:42

دشنت مبادرة "شفت تحرش" حملة جديد لمواجهة وقائع التحرش والمضايقات التي يقوم بها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق إبلاغ المبادرة عن مرتكبي جرائم التحرش لتتصدى لهم.

وأشارت المبادرة في تدوينة لها عبر موقع "فيس بوك"، إلى أنها ستستقبل جميع البلاغات عن المضايقات التي يقوم بها البعض من مستخدمي حسابات إلكترونية مجهولة، وتتمثل في إرسال صور أو عبارات خادشة للحياء، أو نصوص كلامية وجمل ذات ألفاظ وتعبيرات غير مقبولة، أو بعض الأرقام التي تتصل بشكل عشوائي وتلاحق الفتيات والنساء.

يذكر أن "شفت تحرش" هي مجموعة ضغط مجتمعية تتكون من عدد من منظمات ومبادرات غير حكومية حقوقية ونسوية، تعمل مع أفراد المجتمع بشكل فعال من وإلى الشارع المصري، لرصد ووضع آليات وتدابير لمناهضة جريمة التحرش الجنسي على المستوى القانوني والنفسي والمجتمعي.