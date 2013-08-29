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علماء يطورون آلية للتحكم في الطقس باستخدام الليزر

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علماء يطورون آلية للتحكم في الطقس باستخدام الليزر علماء يطورون آلية للتحكم في الطقس باستخدام الليزر

كتب : أ ش أ الخميس 29-08-2013 10:52

يسعى علماء إلى التحكم في الطقس باستخدام أشعة الليزر من أجل تكوين سحب وإنزال المطر وحتى تحريك البرق.

وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن خبراء من مختلف أنحاء العالم سيجتمعون في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر المقبل لمناقشة كيف يمكن استخدام نبضات الليزر القوية لإحداث تغييرات في الغلاف الجوي يمكن أن تؤثر على الطقس.

وأظهرت تجارب هؤلاء العلماء أن نبضات مكثفة من الليزر يمكن أن تتسبب في تكوين الثلج وتكثيف المياه، ما يؤدي إلى تكوين السحب. وبدأ العلماء الآن في تجربة أجهزتهم في الخارج للمرة الأولى عبر إطلاق نبضات قصيرة للغاية من ضوء الليزر في السماء.

كما أثبت الباحثون أيضا إمكانية إثارة موجات من البرق وتوجيهها عبر الهواء باستخدام نبضات الليزر، وهم يأملون في أن تساعد هذه التكنولوجيا في توجيه البرق خلال العواصف الرعدية بعيدا عن المباني الحساسة مثل محطات الطاقة أو المطارات.

ونظم عالمان من جامعة جنيف مؤتمرا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من المقرر أن يعقد الشهر المقبل في محاولة لإيجاد سبل لتكثيف الأبحاث حول هذه التكنولوجيا، وأوضحا أن نبضات الليزر القصيرة للغاية التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي ظهرت كأداة واعدة لتغيير الطقس والدراسات المناخية.

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DMC

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