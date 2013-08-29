"المعلمين" تطالب "الببلاوى" بصرف الـ50% الثانية من الكادر

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بصرف الـدفعة الثانية "50 %" من كادر المعلم، بالإضافة إلى تثبيت المعلمين المتعاقدين المستوفيين لشروط التثبيت، وتغيير المسمى الوظيفى للمعينين والمتعاقدين لكل منهم وفق تخصصه ومؤهله.

> وجاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لهيئة مكتب النقابة العامة، والذى عقد أمس الثلاثاء لمناقشة آلية التعامل مع بعض قضايا المعلمين.

> وقال أحمد عبد المقصود، أمين عام النقابة، فى بيان اليوم، إنه سيلتقى ممثلين عن بعض البنوك المصرية الكبرى لاستكمال الإجراءات الخاصة بصرف معاشات المعلمين بنظام "الفيزا كارد" تيسيرًا على المعلمين فى الصرف، لصرف المعاش فى أى وقت ومن أى مكان باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة به.

> وأوضح عبد المقصود أن النظام الجديد سيريح كبار السن من المعلمين، حيث يمكن للمعلم من إرسال أحد أقاربه لصرف المعاش بدلا عنه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة كبيرة فى عملية صرف المعاش النقابى سيستفيد منه حوالى 180 ألف معلم مقسمين على 53 فرعية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

> ولفت سمير مصطفى، وكيل النقابة، إلى أنهم فى طريقهم لإنشاء مركز للتدريب والتنمية البشرية، والعمل على وجود فروع بالنقابات الفرعية له، على أن يعقد المركز دورات فى التنمية المهنية والبشرية بأسعار مخفضة يستفيد منها جموع المعلمين، بالإضافة لحصولهم على شهادات.