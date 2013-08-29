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أمن البحيرة يسترد أسلحة مسروقة من مركز شرطة حوش عيسى الذي أشعل الإخوان النيران فيه

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أمن البحيرة يسترد أسلحة مسروقة من مركز شرطة حوش عيسى الذي أشعل الإخوان النيران فيه أمن البحيرة يسترد أسلحة مسروقة من مركز شرطة حوش عيسى الذي أشعل الإخوان النيران فيه

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 21 دقيقة

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد حبيب، مدير الأمن، وبرئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث، والعميد محمد خريصة، رئيس المباحث الجنائية، خلال حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث مركز حوش عيسى، من استرداد 2 بندقية آلية عيار 7.62 X 39 مم، وبندقية خرطوش، وطبنجة حلوان عيار 9 مم، وطبنجة برتا عيار 9 مم قصير، و20 طلقة عيار 9 مم قصير، إضافة إلى متعلقات أخرى تم سرقتها من مركز شرطة حوش عيسى، بعد أن اقتحمته عناصر إخوانية وأشعلت فيه النيران، بعد فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

في سياق آخر، تمكن ضباط المباحث من ضبط 21 من المحكوم عليهم، والتي شملت 4 جنايات و9 حبس مستأنف و97 حبس جزئي، كما تم ضبط اثنين لخرقهما حظر التجوال، بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" والآخر أقراص مخدرة.

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