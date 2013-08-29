"العمل السعودية": إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا قريبا

أكد مدير المركز الإعلامى لوزارة العمل السعودية، عبد العزيز الشمسان، أنه سيتم إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا قريبًا.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الخميس عن الشمسان قوله أن المملكة منحت الجانب الإندونيسى مهلة حتى مطلع نوفمبر المقبل للاتفاق على البنود والشروط الخاصة بتوقيع اتفاقية إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية للسعودية.

وأوضح أن الجانب السعودى لم يتنازل عن أى طلبات جديدة من اندونيسيا، حيث إن الاتفاقيات كانت واضحة جدًا للجانب الإندونيسي.

وأوضح أن مطالب إندونيسيا تتمثل فى تحديد 1200 ريال راتبًا للعاملة المنزلية، وإجازة أسبوعية يوم الجمعة، وإذا عملت فى هذا اليوم تمنح بدل جمعة وهو 50 ريالا إضافية لليوم الواحد، إضافة إلى التأمين الشامل، وفتح حساب بنكى للعاملة المنزلية لتحويل مستحقاتها الشهرية عليه.

وكانت وزارة العمل السعودية قررت فى يوليو من العام 2011 إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بسبب شروط الاستقدام والاشتراطات التعجيزية التى أعلنتها جاكرتا وتمس خصوصية المواطن السعودى بحسب وزارة العمل.

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