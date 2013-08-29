«نيسان باترول» تجر طائرة شحن تزن 171 طناً

السيارة تحقق رقماً قياسياً جديداً فى موسوعة «جينيس» بعد تمكنها من جر أقوى طائرة شحن فى العالم

كتب : الوطن منذ 28 دقيقة

وصل تحدى «نيسان باترول» إلى محطته الأخيرة بتحقيق رقم قياسى جديد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، سجلته السيارة التى تحمل لقب «بطل الدروب».

وانتزعت «نيسان باترول» الرقم القياسى لأثقل جسم يتم جره بواسطة إحدى سيارات الإنتاج بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، لتضيف علامة أخرى فى تاريخها الكبير، حيث تم تنظيم الحدث بمطار الشارقة الدولى، فى الإمارات العربية المتحدة، وقامت السيارة بقطر طائرة شحن «اليوشين» تزن 170.9 طن، بما يساوى وزن الطائرة والوقود والحمولة، لخمسين متراً، لتحطم الرقم القياسى السابق بخمسة عشر طناً. وتعد الطائرة «اليوشين الـ76» إحدى أقوى طائرات الشحن فى العالم، ومصممة للعمل والإقلاع والهبوط وسط أقصى بيئات العمل فى العالم.

وعلق سمير شرفان، المدير الإدارى لـ«نيسان الشرق الأوسط» قائلاً: «تحتفل (نيسان) بإنجاز جديد بمنطقة الشرق الأوسط، وهو رقمها القياسى الثانى بموسوعة (جينيس) للأرقام القياسية خلال 8 أشهر فقط حين بدأنا هذا المشروع، شجعنا الجميع فى الشرق الأوسط على أن يحلموا بالتحدى الجديد والأكبر لبطل الدروب (نيسان باترول). وكان رد الفعل الضخم هو الإلهام لهذا الحدث التاريخى، ونحن نشكر جميع من شاركونا هذا الإنجاز، خصوصاً الشيخ عبدالله بن محمد الثانى، ومطار الشارقة الدولى على تعاونهم معنا».

«تحدى نيسان باترول» أطلق خلال عام 2012، وتمت دعوة محبى «نيسان» للمشاركة فيه بأفكارهم على الإنترنت عن كيفية استخدام هذه السيارة المميّزة، على أن يقوم التحدى على تشجيع محبى «نيسان» على تصميم مبتكر للسيارة «باترول»، وليعطوا أنفسهم الفرصة أيضاًَ فى الفوز برحلة إلى اليابان والعديد من الجوائز القيمة.