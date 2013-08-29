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«فيتيل» يعزز صدارته لبطولة «الفورميولا 1» بفوزه بسباق بلجيكا

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«فيتيل» يعزز صدارته لبطولة «الفورميولا 1» بفوزه بسباق بلجيكا «فيتيل» يعزز صدارته لبطولة «الفورميولا 1» بفوزه بسباق بلجيكا

كتب : الوطن منذ 26 دقيقة

عزز الألمانى فيتيل، بطل العالم ثلاث مرات، صدارته لبطولة العالم لـ«الفورميولا 1» ورفع رصيده من النقاط إلى 197 نقطة بفارق 46 نقطة عن أقرب منافسيه وحقق فوزه الخامس هذا الموسم فى بطولة بلجيكا الكبرى.

واستطاع فيتيل سائق «رد بل» أن يُحكم قبضته على صدارة بطولة العالم لـ«الفورميولا 1» وحقق انتصاره الخامس فى 11 سباقاً هذا الموسم والفوز الـ31 فى مشواره. واحتل الإسبانى فرناندو ألونسو سائق «فيرارى» وأقرب منافسى فيتيل المركز الثانى بفارق 16.8 ثانية بعدما انطلق من المركز التاسع، وانتزع فيتيل صدارة السباق من البريطانى لويس هاميلتون سائق «مرسيدس» وأول المنطلقين ليتجه بقوة نحو الفوز رافعاً رصيده إلى 197 نقطة مقابل 151 نقطة لألونسو.

وبعد فوزه بالسباق الماضى فى المجر وانطلاقه من الصدارة للمرة الرابعة على التوالى احتل هاميلتون المركز الثالث متقدماً على زميله الألمانى نيكو روزبرج ليرفع رصيده إلى 139 نقطة فى الترتيب العام وراء فيتل وألونسو.. فيما توقف السجل القياسى للفنلندى كيمى رايكونن فى الحصول على نقاط فى 27 سباقاً متتالياً بعدما انسحب للمرة الأولى منذ عودته إلى «الفورميولا 1» العام الماضى.

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