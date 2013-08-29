منافسة ساخنة بين شركات قطاع سيارات الركاب والمبيعات ترتفع 13%

71 ألف سيارة فى النصف الأول من العام الحالى مقابل 62 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى

كتب : ياسر شعبان منذ 19 دقيقة

شهد قطاع سيارات الركاب منافسة ساخنة بين شركات القطاع الذى زادت مبيعاته بنسبة 13%، مسجلاً 70.920 وحدة بعدما كانت 62.589 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» لمبيعات السوق المصرى خلال النصف الأول من العام الحالى.

وفى فئة الأقل من 1000 سى سى احتلت «سوزوكى ماروتى» الصدارة وتبعتها «التو» ثم «جاك j2» ثم «التو K10» و«هايما 1» و«شيفروليه سبارك» وغيرها من الطرازات فى نفس الفئة، أما فى فئة 1000 - 1300 سى سى، فقد جاءت فى المقدمة «بيكانتو» ثم «اسبيرانزا A113» و«هيونداى i10» و«بروتون ساجا» و«سوزوكى سيلاريو» و«ميتسوبيشى لانسر» و«سوزوكى سويفت Dzire» و«تويوتا آفانزا».

وفى 1300 - 1500 سى سى تقدمت «شيفروليه لانوس» على الجميع وتبعتها شقيقتها «أفيو» 1500 سى سى ثم «جيلى امجراند» ثم «كيا ريو» و«اسبيرانزا ENVY» و«بريليانس FSV» و«فولكس فاجن باسات» و«بريليانس كروس» و«تويوتا أفانزا» 1500 سى سى و«بريليانس FRV» و«فيات جراند بونتو» و«جيلى باندا» 1500 سى سى و«هوندا سيتى» و«فولكس فاجن جيتا» وغيرها من الطرازات المتألقة فى السوق المصرية.

أما فئة 1500 - 1600 سى سى الأكثر مبيعاً، فقد حققت «هيونداى فيرنا» صدراة تلك الفئة وتبعتها «ميتسوبيشى لانسر» ثم «تويوتا كورولا» و«هيونداى الإنترا» و«رينو ساندرو هاتشباك» و«رينو لوجان سيدان» و«شيفروليه أوبترا» و«أوبل أسترا» و«كيا سيراتو» و«هيونداى أكسنت» و«كيا كارينز» و«سكودا فانتازيا» و«بيجو 301» و«BMW316i» و«رينو فلوانس»، وهناك العديد من الطرازات الأخرى التى حقّقت أرقام مبيعات كبيرة فى السوق المصرية.

وفى فئة 1600 - 2000 سى سى جاءت السيارة «BMW320i» فى الصدارة وتبعتها «أودى A4» ثم «BMW328i» و«BMW 320i» و«أودى A6» و«هيونداى سوناتا» و«أودى A5 Sportback».

وفى فئة السيارات الأكبر من 2000 سى سى جاءت «BMW 5Series» ثم «BMW 525I» و«BMW335i» و«BMW 740Li»، بينما احتلت «كيا سبورتاج» 1600 سى سى المركز الأول فى فئتها وصارعتها «هيونداى Ix35» ثم «بريليانس V5» و«اسبيرانزا تيجو» 1600 سى سى و«دايهاتسو تيريوس» و«رينو داستر» و«فولكس فاجن تيجوان» 1400 سى سى و«سوبارو VX» و«BMW x1» و«سكودا يتى سفارى» و«أودى Q5».

وتعد السيارة «تويوتا فورتشنر» الأكثر مبيعاً فى فئة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 2000 سى سى وتبعتها «تويوتا لاندكروز» و«جيب رانجلر» و«BMW x3» و«جيب شيروكى» و«جيب جراند شيروكى».