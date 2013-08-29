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«شيفروليه سبارك» الجديدة بمحرك كهربائى

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«شيفروليه سبارك» الجديدة بمحرك كهربائى «شيفروليه سبارك» الجديدة بمحرك كهربائى

كتب : الوطن منذ 14 دقيقة

أطلقت شركة جنرال موتورز كوريا سيارة كهربائية جديدة «شيفروليه سبارك إى فى»، وذكرت الشركة أنها ستبدأ بيع السيارة الجديدة فى أكتوبر المقبل.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن السيارة «سبارك إى فى» ستنافس السيارات الكهربائية الصغيرة مثل «راى إى فى» التى تنتجها «كيا موتورز» الكورية الجنوبية والسيارة «إس إم إى فى» التى تنتجها شركة رينو سامسونج الفرنسية الكورية الجنوبية.

وأضافت جنرال موتورز كوريا أن سيارة «سبارك إى فى» تعتمد على التقنية الخاصة بالسيارات الصديقة للبيئة لشركة جنرال موتورز الأمريكية والخبرة فى تطوير السيارة الصغيرة الحجم لشركة جنرال موتورز كوريا، وأوضحت أن السيارة تتمتع بأفضل أداء من بين السيارات الكهربائية المبيعة فى السوق المحلية والجدوى الاقتصادية وفترة الضمان (8 سنوات أو 160 ألف كيلو متر).

وتستطيع السيارة شيفروليه سبارك قطع مسافة تصل إلى 135 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، وقال رئيس شركة جنرال موتورز كوريا «سيرجيو روشا» إن المنافسة فى السوق الكورية الجنوبية للسيارات الكهربائية ستزداد بعد طرح السيارة سبارك.

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