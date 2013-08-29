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ارتفاع مبيعات السيارات الألمانية فى الصين إلى 1٫7 مليون سيارة

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ارتفاع مبيعات السيارات الألمانية فى الصين إلى 1٫7 مليون سيارة ارتفاع مبيعات السيارات الألمانية فى الصين إلى 1٫7 مليون سيارة

كتب : الوطن منذ 9 دقائق

ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية فى الصين خلال النصف الأول من العام الحالى، وبلغت 1٫7 مليون سيارة، حسب ما أكدته دراسة ألمانية صادرة عن مركز «أوتوموتيف ريسيرش».

وكشفت الدراسة أن مبيعات السيارات الألمانية فى الصين تعادل تقريباً مبيعات السيارات فى كل دول الاتحاد الأوروبى، التى بلغت 1٫930 مليون سيارة خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن «فولكس فاجن» و«أودى» تتصدران قائمة السيارات الألمانية الأكثر مبيعاً فى الصين.

كانت مبيعات السيارات فى الصين قد ارتفعت بشكل عام خلال النصف الأول من العام الحالى، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى. وكانت مبيعات يوليو الماضى قد سجلت نمواً ملحوظاً فى مبيعات السيارات فى الصين بلغت 9٫9%. ومن المعروف أن الصين تعد من أكبر أسواق السيارات وتتخطى مبيعاتها 15 مليون سيارة سنوياً.

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