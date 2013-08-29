إلقاء القبض على 12 بينهم 5 إخوان فى حملة أمنية ببنى سويف

تمكنت قوات الشرطة والجيش فجر اليوم من ضبط 12 شخصاً من بينهم عناصر إخوانية وآخرون اخترقوا حظر التجوال وإثنان كان بحوزتهما أسلحة بيضاء.

كانت حملة أمنية تدعمها قوات الجيش والأمن المركزى شارك فيها العميد زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، والعقيد أركان حرب أسامة حسن، قائد قوات المشاة المكلفة بتأمين المحافظة، قد أسفرت عن إلقاء القبض على 5 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين هم محمد بهجت أحمد، فلاح مقيم عزبة أولاد عيد مركز أهناسيا، وعبدالعليم عمر حسنين وأحمد حسين عويس مدرسان يقيمان قرية باها مركز بنى سويف، وحامد عيد إبراهيم فنى هندسة بالأوقاف يقيم ملاحية حسن سليم مركز ببا، وشقيقه جمال عيد إبراهيم.

كما تم القبض على شعبان عبد التواب قطب ورجب عبدالتواب قطب وأيمن رجب عبدالتواب (فرانين) يقيمون قرية الحكامنة مركز بنى سويف، وعبدالتواب أبو القاسم فرجانى سائق يقيم قرية بنى هارون مركز بنى سويف عادل محمود محمد سائق سيارة أجرة ميكروباص بحوزته فرد خرطوش، لخرقهم حظر التجوال، ورمضان عبد اللطيف فهمى فلاح، قرية دموشيا مركز بنى سويف، ورجاء سليمان طه، مديرية الصحة، يقيم مركز ببا، لحيازتهما سلاح أبيض (مطواه).

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