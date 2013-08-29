تعرف على أمراض اللسان وأعراضها

أكد الدكتور عادل محمود أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة عين شمس أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى أمراض اللسان، ومنها التهاب القولون التقرحى والأورام الخبيثة ونقص فى مناعة الجسم والعدوى بواسطة البكتيريا أو الفيروسات والأمراض العصبية والأنيميا .

> أوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع "أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على اللسان تدل على وجود مرض منها وجود تقرحات باللسان نتيجة لنقص المناعة ووجود أورام باللسان على هيئة تقرحات أيضا إذا وجدت فترة طويلة يجب التوجه للطبيب لفحصها وإذا كان اللسان حجمه كبير يدل على نقص إفرازات الغدة الدرقية وزيادة إفرازات هرمون النمو وفى بعض أنواع الأنيميا يتحول اللسان إلى أملس شاحب اللون نتيجة لنقص الحديد .