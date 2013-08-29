أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أمراض اللسان وأعراضها

Google+ Print
تعرف على أمراض اللسان وأعراضها تعرف على أمراض اللسان وأعراضها

أكد الدكتور عادل محمود أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة عين شمس أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى أمراض اللسان، ومنها التهاب القولون التقرحى والأورام الخبيثة ونقص فى مناعة الجسم والعدوى بواسطة البكتيريا أو الفيروسات والأمراض العصبية والأنيميا .
> أوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع "أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على اللسان تدل على وجود مرض منها وجود تقرحات باللسان نتيجة لنقص المناعة ووجود أورام باللسان على هيئة تقرحات أيضا إذا وجدت فترة طويلة يجب التوجه للطبيب لفحصها وإذا كان اللسان حجمه كبير يدل على نقص إفرازات الغدة الدرقية وزيادة إفرازات هرمون النمو وفى بعض أنواع الأنيميا يتحول اللسان إلى أملس شاحب اللون نتيجة لنقص الحديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365