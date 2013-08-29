الصحافة الصينية تدعو إلى تعبئة دولية ضد توجيه ضربات إلى سوريا

دعت الصحافة الرسمية الصينية الخميس إلى تعبئة دولية لمنع حصول تدخل غربى مسلح فى سوريا بات يبدو محتملا فى المدى القصير.

وكتبت صحيفة "تشاينا دايلى" فى افتتاحية عنوانها "لا عذر للضربات" أن "على المجموعة الدولية التحلى بالصبر بدلا من الانجرار وراء أجهزة الاستخبارات الأمريكية".

وأضافت الصحيفة "قبل عشر سنوات، التفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على الأمم المتحدة لفرض تغيير للنظام بالقوة فى العراق بحجة أن هذا النظام كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويجب عدم السماح بذلك مرة أخرى"، وحذرت "تشاينا دايلى" بالقول إن "تدخلا عسكريا من دون تفويض من الأمم المتحدة لن يؤدى إلا إلى مزيد من تفاقم الوضع فى سوريا".

من جانبها، دعت صحيفة "جلوبال تايمز" فى تعليق "القوى العالمية المعارضة لتدخل عسكرى إلى الاتحاد ومنع هذا الهجوم الغربى على سوريا".

وأضافت الصحيفة "إذا ما حصلت هذه الضربات، على (القوى العالمية) أن تدعم علنا مقاومة الحكومة السورية، من الضرورى أن تبحث روسيا وإيران فى تقديم مساعدة عسكرية مباشرة" إلى نظام بشار الأسد.