الأسد لمساعديه: "سنخرج منتصرين" فى "المواجهة التاريخية" مع واشنطن

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المعروفة بقربها من النظام السورى اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد وصف أمام قيادات سوريا بعد تزايد الأخبار عن ضربة أمريكية، "بالتاريخية" المواجهة مع الولايات المتحدة التى قال إنها "العدو الحقيقى"، مؤكدا "سنخرج منها منتصرين".

وأوردت الأخبار فى عددها الصادر اليوم الخميس إن الأسد قال لقياداته "فى احدث اجتماع" معهم "بعد تعاظم أخبار الضربة الأمريكية"، إنه "منذ بداية الأزمة، وأنتم تعلمون جيدا أننا ننتظر اللحظة التى يطل بها عدونا الحقيقى برأسه متدخلا".

وأضافت الصحيفة التى درجت منذ بداية الأزمة فى سوريا قبل 30 شهرا على نقل كلام للأسد بين وقت وآخر، نقلا عن الرئيس السورى "أعرف أن معنوياتكم مرتفعة وجاهزيتكم كاملة لاحتواء أى عدوان والحفاظ على الوطن، لكن أطالبكم بأن تنقلوا هذه المعنويات إلى مرؤوسيكم والمواطنين السوريين".

وتابع الأسد "هذه مواجهة تاريخية سنخرج منها منتصرين"، وأعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما الليلة الماضية إن واشنطن "استخلصت بشكل قاطع إن نظام الأسد هو الذى يتحمل مسئولية" الهجوم الذى وقع الأسبوع الماضى فى ريف دمشق وقالت المعارضة إنه أسفر عن مقتل المئات نتيجة استخدام أسلحة كيميائية فيه.

وقال إن أى تحرك أمريكى سيكون بمثابة "ضربة تحذيرية" تهدف إلى إقناع سوريا بأنه "يجدر بها عدم تكرار الأمر".

وأكدت دول غربية عدة وحلف شمال الأطلسى ضرورة الرد على النظام السورى المتهم باستخدام أسلحة كيميائية. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولى الذى انعقد أمس من التوصل إلى توافق على مشروع قرار بريطانى يتيح اللجوء إلى القوة لرد نظام الأسد، بسبب موقف روسيا والصين الداعم للنظام.

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