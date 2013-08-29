مجد القاسم: على العرب دعم جيش مصر.. القوة الوحيدة الباقية في المنطقة

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

أكد المطرب السوري مجد القاسم أن الضربة الأمريكية المتوقعة لسوريا هي خطة للقضاء على مثلث العرب "العراق - سوريا - مصر"، خدمة للمصالح الإسرائيلية التي تريد أن تكون القوة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال القاسم إن الضربة التي تريد أن تقوم بها أمريكا هي الخطة البديلة بعد سقوط تنظيم الإخوان في مصر، وهو مخطط لشرق أوسط جديد بقيادة إسرائيل، التي تريد أن تنفذ مخطط الدوليات العربية.

وأضاف أن أمريكا تريد أن تطبق الديمقراطية الأمريكية بتقسيم أي بلد عربي مثل السودان والعراق والصومال واليمن، موضحا أنه لا يبقى إلا سوريا ومصر لاستكمال المخطط الامريكي بقيادة إسرائيل.

وأوضح مجد القاسم أن الشعب السوري هو الذي يدفع ثمن ديمقراطية أمريكا المزعومة، لكن "سوريا حرة، وليس بأيدٍ أمريكية يتم من خلالها تركيع الدول العربية من أجل مصالح إسرائيل"، لافتا إلى أنه يجب على العرب جميعا الوقوف صفا واحد خلف الجيش المصري، لأنه القوة الوحيدة الباقية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.