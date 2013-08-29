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محمد فراج يخوض سباق عيد الأضحى بـ"القشاش"

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محمد فراج يخوض سباق عيد الأضحى بـ"القشاش" محمد فراج يخوض سباق عيد الأضحى بـ"القشاش"

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

قال الفنان محمد فراج إنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها ، إلا أنه يصور فيلم "القشاش" الذي يخوض به سباق عيد الأضحى حاليا.

وأضاف فراج أن مخرج الفيلم إسماعيل فاروق يصور أثناء فترة رفع حظر التجوال، وينهي عمليات التصوير قبيل وقت الحظر للالتزام بالقانون.

وتمنى أن يحقق الفيلم صدى لدي الجمهور، لكونه نقطة انطلاق له بعد اشتراكه في العديد من الأعمال الدرامية خلال رمضان الماضي.

وتدور أحداث "القشاش" في إطار شعبي، حول شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي حورية فرغلي التي تجسد دور راقصة شعبية، وتساعده في الهروب.

والفيلم بطولة حورية فرغلي وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمد سمير مبروك.

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