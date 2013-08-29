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ترحيب بقرار الأوقاف بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد

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ترحيب بقرار الأوقاف بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد ترحيب بقرار الأوقاف بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد

رحبت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر بقرار وزارى أصدره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد ووقف العمل بها وتعميم منشور بالقرار اليوم على المديريات الفرعية، مؤكدة أنه يغلق باباً عظيماً من الشر باستخدام أموال التبرعات فى غير ما خصصت له من قبل جمعيات تنسب نفسها للدعوة.

قال عبد الغنى هندى منسق الحركة، إن صناديق التبرعات بالمساجد ثلاثة أنواع: هى التبرعات وعمارة المساجد والأضرحة وصناديق الزكاة، وأن الأخيرين ينظمهما قانون 210 فيما يبقى صندوق التبرعات الذى أوقف العمل به من اليوم بلا سند قانونى ليتم استخدامه حسب الأهواء.

وأضاف هندى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تبرعات عمارة المساجد والأضرحة لا يفيد المساجد بحيث يذهب ما به إلى المحافظة التابع لها المسجد، مطالباً بتخصيص نسبة منه للأوقاف حتى تتمكن من القيام بمهامها الوظيفية.

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مصر 365