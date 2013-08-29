قبول 500 متدرب بالفصل الأول في تقنية الخرج

عبدالله القرني (الخرج)

أنهت الكلية التقنية بالخرج قبول 500 متدرب للفصل الثلثي الأول من العام الجديد 1434/1435هـ في تخصصات التقنية الإلكترونية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية والتقنية الإدارية وتقنية الحاسب الآلي.وأوضح وكيل خدمات المتدربين بالكلية المهندس بندر بن محمد المباركي أن الكلية أعدت برنامجا تأهيليا للمتدربين المستجدين في الأسبوع الأول يشتمل على لقاء مفتوح بمسؤولي الكلية لشرح الأنظمة والتعليمات وبرامج الإرشاد التدريبي والمهني والتوجيه والأنشطة المختلفة.كما يشتمل البرنامج على القيام بجولة ميدانية تعريفية على الأقسام العلمية وتعريف المتدربين بالخطط والمناهج التي سيتدربون عليها.وأهاب المباركي بجميع المتدربين الانتظام مع بدء الفصل الثلثي الأول الذي يبدأ السبت القادم.