أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قبول 500 متدرب بالفصل الأول في تقنية الخرج

Google+ Print
قبول 500 متدرب بالفصل الأول في تقنية الخرج قبول 500 متدرب بالفصل الأول في تقنية الخرج

 عبدالله القرني (الخرج)

أنهت الكلية التقنية بالخرج قبول 500 متدرب للفصل الثلثي الأول من العام الجديد 1434/1435هـ في تخصصات التقنية الإلكترونية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية والتقنية الإدارية وتقنية الحاسب الآلي.وأوضح وكيل خدمات المتدربين بالكلية المهندس بندر بن محمد المباركي أن الكلية أعدت برنامجا تأهيليا للمتدربين المستجدين في الأسبوع الأول يشتمل على لقاء مفتوح بمسؤولي الكلية لشرح الأنظمة والتعليمات وبرامج الإرشاد التدريبي والمهني والتوجيه والأنشطة المختلفة.كما يشتمل البرنامج على القيام بجولة ميدانية تعريفية على الأقسام العلمية وتعريف المتدربين بالخطط والمناهج التي سيتدربون عليها.وأهاب المباركي بجميع المتدربين الانتظام مع بدء الفصل الثلثي الأول الذي يبدأ السبت القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية