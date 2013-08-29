برامج تعليمية وترفيهية للمنومين بمستشفى الولادة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

دشن مدير عام مستشفى النساء والولادة والأطفال في المدينة المنورة الدكتور علي بن حسن المحمدي، بحضور المدير الطبي الدكتور رضا محمد العربي وعدد من رؤساء الأقسام وأهالي المرضى المستهدفين بالبرنامج أمس، صالة ألعاب تحت مسمى (البرنامج التعليمي الترفيهي)، وذلك تحقيقا لرغبة العديد من أهالي الأطفال من أجل تقدم الترفيه المنتهي بالتعليم للمرضى المنومين داخل المستشفى. وأوضحت المشرفة على البرنامج الأخصائية الاجتماعية رندا سعود، أن البرنامج يهدف إلى تجسيد معنى الشراكة الاجتماعية بين المستشفى والقطاع الخاص من خلال الاستعانة بجمعية الرعاية الصحية لاستكمال هذا الحلم من منطلق المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز صالة الألعاب واستقطاب كفاءة علمية وعملية للتعامل مع الأطفال المستفيدين من البرنامج بمهنية عالية. وقدمت الأخصائية الاجتماعية شكرها لكل من تعاون وساهم في إكمال العمل، سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.