العنف والغيرة في ملتقى البناء الأسري

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يقيم مركز يسر النسائي التابع لإدارة ميثاق الشراكة المجتمعية ملتقى البناء الأسرى الأول يوم الاحد الثاني من شهر ذي القعدة القادم.وأوضح أمين عام الميثاق الدكتور يحيى زمزمي أن الملتقى الذي سيحمل عنوان (الذكاء الأسري) تدور فعالياته التي ستستمر لثلاثة أيام حول تحديد مهارات الذكاء الأسري التي يجب أن يمتلكها الزوجان وتطبيقات عملية على الذكاء في احتواء المشكلات الأسرية مثل العنف والإدمان والغيرة والخيانة، وأن الملتقى يستهدف الرجال والسيدات.وقال الزمزمي إن هذا البرنامج هو أحد المشاريع المختارة للمرحلة الأولى للميثاق ويعنى بالبرامج النسائية المختلفة، مبينا أن الملتقى يعتبر نوعيا ويستهدف نواة المجتمع وهما الزوجان ويقوم عليه فريق عمل نسائي، يشارك فيه نخبة من الأكاديميات والمهتمات بالعمل الاجتماعي، فيما سينفذ البرنامج المدربان الدكتور جاسم المطوع والدكتور عوض مرضاح، لافتا إلى أن الملتقى سيقام بقاعة الشيخ صالح كامل بمقر الغرفة التجارية على طريق مكة – جدة السريع، ويبدأ البرنامج خلال تلك الفترة من الساعة الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء. وأبان الزمزمي ان هذا المركز سيساهم في نشر ثقافة التعامل بين الزوجين والثقافة الاسرية حيث ان المجتمع في حاجة لمثل ذلك خاصة بعد ظهور بعض حالات العنف الاسري في المجتمع، مشيرا ان محتوى هذا البرنامج سيكون مسلطا على الاسرة من الزوج والزوجة والابناء وما تمر به من مشكلات وكيفية حلها وفق اسس تربوية بعيدا عن العنف وحفاظا على تماسك الاسرة من الانهيار.