رئيس جبهة الجزائر الجديدة يؤكد رفض حزبه لأى عدوان على سوريا

أكد جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن ما يحدث فى المنطقة العربية ما هو إلا خطة لتقسيم وتمزيق الأمة. .. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر حزبه الجزائر العاصمة مساء أمس الأربعاء.

وقال بن عبد السلام فى المؤتمر: "إن ما يحدث فى العالم العربى اليوم ليس سوى خطة صهيونية وصليبية تهدف إلى تمزيق وتشتيت وتدمير الأمة وهى امتداد لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذى يخطط أن تصبح فيه إسرائيل دولة محورية.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن جميع الشعارات الداعية إلى تطبيق الديمقراطية فى منطقة الشرق الاوسط والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ما هى إلا ذرائع تستخدم فقط لتدمير الأمة العربية وإيجاد المبررات للتدخل وخلق ظروف مواتية لتحقيق المشروع.

وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة إن الحزب قام بتشكيل "لجنة لدعم مقاومة سوريا ورفض العدوان" مؤكدا أن الهدف من هذه اللجنة هو "دعم الشعب السورى فى مواجهة الاعتداء والتآمر" داعيا أبناء سوريا للوقوف خلف وطنهم وحماية سيادته والتخلى عن النزاعات".

وشدد السيد بن عبد السلام على أن حزبه يستنكر أى عدوان غربى ضد سوريا " مؤكدا أن حزبه أطلق عدة أنشطة ميدانية وعلى المستوى الإعلامى من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوضع فى سوريا.