الكيوى يقى من الاكتئاب ويزيل الإرهاق

توصلت دراسة نيوزيلاندية إلى أن الحرص على تناول ثمار فاكهة الكيوى يعمل على تخليص الإنسان من الاكتئاب وتساعد على تخفيف معاناته من الإرهاق البدنى.

وأوضح الباحثون بجامعة "أوتاجو" النيوزيلاندية فى معرض أبحاثهم التى أجروها على أكثر من 54 شخصا ممن لم يعتادوا على تناول كميات وفيرة من الخضراوات والفاكهة.

وأشارت المتابعة إلى أن المتطوعين الذين حرصوا على تناول الخضراوات الفاكهة خاصة ثمار "الكيوى" – المنجم الثرى بفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة – قد شعروا بتحسن ملموس فى تراجع حدة نوبات الاكتئاب والإرهاق.

وأوضحت الأبحاث أن فيتامين "ج" يعمل على تنشيط أنزيمات من شأنها تعزيز كفاءة آلية عمل التمثيل الغذائى فى الجسم بالإضافة إلى نشاط الموصلات الكيميائية العصبية بالمخ لمنح الإنسان المزيد من الطاقة لمكافحة الإرهاق.