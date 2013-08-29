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عبد المقصود للسيسي: آن وقت التوبة وبابها مفتوح أيا كانت جرائمك

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عبد المقصود للسيسي: آن وقت التوبة وبابها مفتوح أيا كانت جرائمك عبد المقصود للسيسي: آن وقت التوبة وبابها مفتوح أيا كانت جرائمك

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال محمد عبدالمقصود، عضو تحالف دعم الشرعية، "إن الشعب المصري لابد أن ينزل لينصر إخوته الذين استشهدوا"، داعيا لهم بأن يتقبلهم الله من الشهداء.

ودعا عبدالمقصود في كلمة متلفزة أذاعتها قناة "الجزيرة مباشر "، بالدعاء للمرضى والمصابين، مؤكدا أنه سيلقي كلمة أخرى إن لم يتم اعتقاله، مشيرا إلى أن "قوات الأمن تمشط مصر، ويعتقلون كل الوزراء".

وتابع: "هذا الانقلاب كان بداية لخير كبير، ومرسي لو جلس في الكرسي 20 عاما ما استطاع أن يفعل شيئا، بعد أن تآمر عليه وياسر برهامي"، مشيرا إلى أن أحد تجار الدين عايره بأنه "انتصر مع النصارى في 30 يوينو".

ووجه حديثه للفريق السيسي: "لقد كنت ناصحا أمينا لك، آن لك التوبة، كم قتلت يا عبدالفتاح؟ 5000 سيجرونك إلى النار يوم الحشر، نسأل الله لك العافية وباب التوبة مفتوحة، مهما كانت جرائمك، ما أدري ما الذي قلبك، إلا أنك ممثل بارع، هل صرنا إرهابيين فجأة بعد الانتخابات التي أشرف عليها المجلس العسكري؟"، داعيا الشعب المصري بكل طوائفه من علمانيين وغيرهم أن يثوروا ضد حياة العبيد.

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