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عصام العريان: الشعب خرج ضد العنف الذي يقوده السيسي والببلاوي وموعدنا 30 أغسطس

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عصام العريان: الشعب خرج ضد العنف الذي يقوده السيسي والببلاوي وموعدنا 30 أغسطس عصام العريان: الشعب خرج ضد العنف الذي يقوده السيسي والببلاوي وموعدنا 30 أغسطس
القيادي الإخواني: يمكن تعديل الدستور ومحاسبة الرئيس.. لكن الحلول الأمنية أثبتت فشلها

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قال الدكتور عصام العريان القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، إن الشعب المصري أثبت أنه قادر على أن يستمر في الثورة دون تحالف، وأنه صاحب الثورة والمسيرة، حتى بعد "المذابح المروعة التي ارتكبتها قوات الأمن في رابعة العدوية ورمسيس وأبوزعبل"، مشيرا إلى أن الشعب أدرك أن عليه أن يستكمل ثورته.

وأضاف العريان في كلمة متلفزة أذاعتها قناة "الجزيرة مباشر "، أن "الانقلاب الدموي اغتصب إرادة الشعب بعد ثورة يناير العظيمة، وأثبت أنه لا عيش ولا حرية ولا كرامة إنسانية"، محييا "وقوف هذا الشعب العظيم، لأنه قاد المظاهرات على مدار أسبوعين، وأحيي المرأة المصرية التي فقدت الابن والزوج، وأحيي الشباب الذين ابتكروا أساليب جديدة في الصمود".

وأشار إلى أن الشعب قام ضد الدولة البوليسية وضد "كل مظاهر العنف وإراقة الدماء التي يقودها الفريق والببلاوي ووزير الداخلية، الذين نسوا أن العالم انتهى مما يسمى الحرب على الإرهاب، وأن عجلة الزمن لن تعود للوراء أبدا"، مشيرا إلى أن "موعدكم الجمعة 30-8 لتواصلوا مسيرة الكفاح السلمية، لتواصلوا ثورة يناير".

وأوضح العريان أن دستور 2012 يمكن تعديله، وكذلك يمكن للشعب أن يحاسب الرئيس إذا أراد، لأن الحلول الأمنية أثبتت فشلها، مشيرا إلى أن "العصيان المدني سيستمر، والمظاهرات السلمية والحضارية التي تملأ جنباتها الشاب والأطفال والنساء قادرة على أن تستكمل الثورة".

وحيَّا أرواح الشهداء التي "صرفنا عليها الدموع لنكمل المسيرة ونواصل الطريق حتى نحقق الأهداف في سبيل الله"، مشيرا إلى أن "الله عز وجل يناديكم. واصلوا مسيرتكم، وانطلقوا يوم الجمعة المقبل لتثبتوا أن الثورة قوية ومتماسكة"، مختتما كلمته بدعاء الله أن "يفك أسر إخواننا المعتقلين وينزل السكينة عليهم"، مضيفا: "إلى موعد مع نصر قريب وانتصار الثورة على الانقلاب العسكري".

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