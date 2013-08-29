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محمد عبد المقصود: السيسي سفاح.. وممارسات الجيش ضدنا كانت "النازية"

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محمد عبد المقصود: السيسي سفاح.. وممارسات الجيش ضدنا كانت "النازية" محمد عبد المقصود: السيسي سفاح.. وممارسات الجيش ضدنا كانت "النازية"
عضو تحالف دعم الشرعية: الجيش والشرطة قتلوا الجنود الذين رفضوا ضرب الشعب.. والتوبة ما زالت مقبولة ممن فوضوا

كتب : محمد عاشور منذ 23 دقيقة

قال محمد عبدالمقصود عضو تحالف دعم الشرعية، إن الإعلام يشيع الأكاذيب ويقدم أعضاء التحالف وتنظيم الإخوان للشعب على أنهم إرهابيين.

وأضاف عبدالمقصود في كلمة متلفزة تذيعها قناة "الجزيرة مباشر " الآن، أن "الجميع عرف وسمع حقيقة ما حدث، ومن قاموا بالانقلاب لم يراعوا عهدا ولا ميثاقا، والجميع شاهد الممارسات النازية من جيش مصر ضد الشعب، وكأننا من سكان المستعمرات ولسنا من أبناء الوطن".

وأوضح أنه شاهد امرأة عبر قناة "الجزيرة" تقول إن جارتها تشمت في الضحايا والشهداء، مؤكدا أن "الشمت مثل القاتل"، لافتا إلى أن "السيسي السفاح أغلق القنوات الإسلامية فور الانقلاب العسكري"، مشددا على أن الجيش والشرطة قتلوا الجنود الذين رفضوا أن يطلقوا النيران على المصريين، لكن "نحن الذين اتُّهِمنا بقتلهم".

ووجه عبدالمقصود كلامه لشعب مصر، قائلا: "هل ترضون بما يحدث الآن؟ حتى من فوَّضوا السيسي، التوبة معروضة. إن كان لك قلب أيها المصري، فماذا تفعل في نصوص الله عن سفك الدماء؟"، مؤكدا أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وأن من أفتى بأن المعتصمين خوارج قتلة مثل من أطلق النار.

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