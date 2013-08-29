ننشر قرارات مجلس جامعة بنى سويف رقم 95

عقد مجلس جامعة بنى سويف أمس الثلاثاء جلسته برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، حيث استهل المجلس جلسته بتهنئة الدكتور طريف شوقى بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكريم كل من الدكتور محمد نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صفوت بهنساوى- عميد كلية الحقوق السابق لمنحهم درع الجامعة تقديرا لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية كما رحب المجلس بكل من الدكتور حسام هنداوى عميد كلية الحقوق الجديد والدكتور عصمت نصار عميد كلية الآداب.

ناقش المجلس استعدادات الجامعة للدراسة فى العام الجامعى الجديد 2013/2014 وبدء الدراسة فى كليات الإعلام والعلاج الطبيعى والدراسات العليا للعلوم المتقدمة وطب الأسنان والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والحاسبات والمعلومات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لبداية انتظام الدراسة بصورة طبيعية بالجامعة.

وجاءت قرارات مجلس جامعة بنى سويف رقم (95) بتاريخ 27/8/2013 كالأتى:

1- تهنئة المجلس للدكتور طريف شوقى بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتكريم كل من الدكتور محمد نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صفوت بهنساوى- عميد كلية الحقوق السابق لمنحهم درع الجامعة تقديرا لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، كما رحب المجلس بكل من الدكتور حسام هنداوى عميد كلية الحقوق الجديد والدكتور عصمت نصار عميد كلية الآداب.

2- بدء الدراسة بالجامعة فى العام الجامعى الجديد 2013/2014 وأيضا بالكليات الجديدة (الإعلام – العلاج الطبيعى – طب الأسنان – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الحاسبات والمعلومات- كلية الدراسات العليا والمتقدمة).

3- تحديث رؤية ورسالة جامعة بنى سويف والأهداف الإستراتيجية التى تسعى الجامعة لتحقيقها بالإضافة إلى إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة والخطة البحثية خلال الفترة من 2013-2014.

4- إنشاء وحدة إلكترونية فى إدارة جامعة بنى سويف لاستكمال الإدارة وجعلها إلكترونية.

5- متابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء الجامعة الأهلية والمعهد العالى للتنمية البيئية والمجتمعية فى بنى سويف.

6- تطوير وتنمية قدرات العاملين من الإداريين طبقًا للخطة الموضوعة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتقدم لوظائف مدير عام بالجامعة وكلياتها وتدريبهم فى مركز تنمية الموارد البشرية وأهمية الحصول على دورات تدريبية مميزة مثل التخطيط الاستراتيجى بواقع 37 متدربا.

7- الموافقة على القبول بالمعهد الفنى للتمريض بالجامعة على أساس قواعد القبول الإقليمى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بناءًا على طلب الجامعة.

8- إحاطة المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق باقتراح جامعة بنى سويف بإنشاء معهد عالى خاص بمصروفات تحت مسمى المعهد العالى للبيئة والسلامة المهنية والمجتمع بالجامعة واللائحة الداخلية المقترحة لها.

9- إحاطة المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح التعاون بين كليات التربية بالجامعات الحكومية بوزارة التربية والتعليم وتوقيع بروتوكول تعاون بينهم.

10- الموافقة على اعتبارات تكليف المعيدين من حيث ضرورة مراعاة الخطة الخمسية لتكليفهم ومدى وجود الدرجات الوظيفية المعتمدة والممولة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى إعداد دراسة عن مدى مناسبة هيكل القسم.

11-ترقيات أعضاء هيئة التدريس من الدرجة الوظيفية الأقل إلى الدرجة الوظيفية الأعلى الذين استوفوا شروط الترقية.

12-الموافقة على الاقتراح المقدم من المركز الإقليمى لتنمية المشروعات بشأن معالجة مختلف أنواع النفايات (الصلبة والعضوية) بمحافظة بنى سويف بالتعاون بين المركز وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومراكز البحوث المتخصصة.

13-موافقة المجلس على عمل فيلم فيديو حديث عن الجامعة وكلياتها القائمة والجديدة تبرز أوجه معالمها ودورها التعليمى والعلمى والبحثى والمجتمعى.

14-الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات العلاج الطبيعى وطب الفم والأسنان والدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالجامعة.

15-الموافقة على الإعلان عن فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى طبقا لما عرضته وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى (إدارة دعم التميز) بوزارة التعليم العالى.

16- الموافقة على الانتداب الكلى للدكتور حسن على أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة المنيا عميدا لكلية الإعلام جامعة بنى سويف.

17-الموافقة على تدشين مجلة بنى سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية كمجلة دولية محكمة ضمن مجموعة النشر العالمية (ايلسيفر) ويمكن للباحثين من أنحاء العالم تقديم أبحاثهم إلى المجلة لموقع (ايلسيفر) الدولية.

18-موافقة المجلس على سفر العاملين الإداريين بالجامعة للخارج لتأهيلهم وتطويرهم وزيادة خبراتهم واكتسابهم للمهارات من احتكاكهم بالمجتمعات الإقليمية والدولية للوصول إلى أعلى مستوى للإدارة تدريجيًا على مستوى الجامعة.

19-موافقة المجلس على تعديل قواعد التسكين بالمدن الجامعية بما يحقق التطبيق الأمثل لمبدأ قواعد عدالة التوزيع فى التسكين.

20-مناقشة تعديل اللائحة الأساسية واللائحة المالية لصندوق الرعاية الطبية لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.