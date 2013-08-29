ثلاثة تحديات أمام صادرات شرق أفريقيا منهم الروتين

أوصى المؤتمر الخاص بمناخ الاستثمار الذى عقدته مؤسسة التمويل الدولية الذراع التابع للبنك الدولى المعنى بدعم مشروعات القطاع الخاص، فى شرق إفريقيا واستضافته العاصمة الرواندية كيجالى هذا الأسبوع، بضرورة دعم مناخ الاستثمار فى الإقليم الشرقى لإفريقيا وذلك عبر خفض كلفة إقامة المشروعات والقضاء على الإجراءات الروتينية الحكومية.

واعتبرت دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية وزعت فى ختام المؤتمر أن شرق إفريقيا لم يستفد حتى الآن بالقدر الكافى من النمو الاقتصادى الكبير الذى تشهده القارة الأفريقية، بسبب ارتفاع كلفة معاملة الصادرات، وأعطى مثالا بالوضع فى رواندا التى تعادل كلفة نقل صادراتها نسبة لا تقل عن 47 فى المائة من كلفة المنتج النهائى وهو ما يضر بتنافسية أسعار المنتجات الأفريقية المصدرة إلى أسواق العالم الخارجية.

واعتبرت الدراسة أن الحال فى رواندا لا يختلف كثيرا عن بقية دول شرق أفريقيا الثمانية، مؤكدا على أن معالجة تلك المشكلات من شأنها تسريع معدلات نمو دول الإقليم.

كما أشارت الدراسة إلى أن متوسط الوقت الذى يستغرقه تحضير الصادرات فى بلدان دول شرق أفريقيا وهو 33 يوما يعد معوقا آخر أمام سرعة انسياب الصادرات الشرق إفريقية إلى الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن رواندا هى الأقل فى هذا الصدد حيث لا تتعدى فترة تحضير الصادرات 20 يوما.