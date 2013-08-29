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"امنع معونة": العدوان على سوريا مخطط لاستهداف الجيوش العربية

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"امنع معونة": العدوان على سوريا مخطط لاستهداف الجيوش العربية "امنع معونة": العدوان على سوريا مخطط لاستهداف الجيوش العربية

طالبت حملة "امنع معونة"، السلطات المصرية بإعلان موقف حاسم رافض للاعتداء العسكرى الأمريكى الغربى على سوريا، وطرد سفير العدو الأمريكى، مؤكداً أن الاعتداء على سوريا يأتى ضمن مخطط لإعادة تقسيم المنطقة يستهدف الجيوش العربية، بدأت بالجيش العراقى والآن الجيش السورى، وغداً سيأتى الدور على لخدمة الكيان الصهيونى، حسب الحملة.

أدانت الحملة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، موقف الدول العربية التى تدفع باتجاه الاعتداء الأمريكى على سوريا، وفى مقدمتها وقطر، مؤكدة أن التخاذل والتبعية والخيانة هو العدو الأول للعرب الذى يسلم مقدرات الوطن رهناً للاستعمار وعملائه فى المنطقة.
> كما نددت الحملة، بموقف الجامعة العربية الذى بات يلعب دور الخادم لحكام سلموا أوطانهم للأمريكان، حسب البيان.

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مصر 365

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