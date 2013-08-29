طبيب: عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من استهلاكك للوجبات السريعة

يهمل الكثيرون وجبة الإفطار بحجة أنها غير هامة أو فى بعض الحالات بسبب اتباع حمية غذائية صارمة وباعتقاد خاطئ أن التقليل من تناول الطعام يساعد على تقليل الوزن.

قال الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن وجبة الإفطار من أهم وجبات اليوم ويمكن البدء بها كبداية لاتباع نظام غذائى صحى، وأضاف أن هناك بعض الدراسات أكدت على أن أكثر من 60% من فئة الشباب على وجه الخصوص يهملون وجبة الإفطار بحجة اتباع نظام حمية خاص أو ضيق الوقت أو عدم الرغبة كل هذا عادات خاطئة تؤدى إلى حدوث مشكلات حقيقية فيما بعد.

وأضاف بهاء، إن إحدى الدراسات الحديثة أكدت أن تناول الإفطار يوميا يقلل من معدل استهلاك الوجبات السريعة طوال اليوم مما يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل سريع لاحتواء تلك الوجبات على معدلات عالية من الدهون والسكر.

وقال ناجى إنه لوحظ أن من يتناولون البروتين يوميا على الإفطار يشعرون بالشبع والامتلاء لفترات طويلة لذلك يتوقفون عن تناول الوجبات السريعة خلال النهار، وقد اكتشف المصريون هذا بالفطرة فتجد أن وجبة الإفطار صباحا يجب أن تحتوى على الفول، وهو من البروتينات النباتية، والتى تعطى شعورا بالشبع لفترة طويلة فلا يحتاج بعدها إلى تناول أى أطعمة خفيفة.

فتناول البيض مع الجبن القريش أو الزبادى أو الجبن الأبيض أو الفول صباحا يساعد على إضفاء إحساس بالراحة ويقلل من زيادة الوزن، وأكد بهاء على أهمية تناول المياه يوميا على الأقل 8 أكواب فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وأضاف ناجى أن تناول الإفطار يوميًا يعتبر نقطة انطلاقة نحو نظام صحى يبدأ معه تقليل الوزن ويمكننا أن نبدأ من خلال تقليل الوجبات مع زيادة أعدادها فلا توجد أى مشكلة من تناول وجبات يوميا ولكن مع تقليل كمية الوجبة وألا يقل الوقت بين الوجبات عن ساعتين على الأقل.