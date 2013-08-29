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طرح أول كريم مضاد للتجاعيد من النبيذ الأحمر ببريطانيا

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طرح أول كريم مضاد للتجاعيد من النبيذ الأحمر ببريطانيا طرح أول كريم مضاد للتجاعيد من النبيذ الأحمر ببريطانيا

طرح فى الأسواق البريطانية للمرة الأولى نوع من الكريمات المضادة للتجاعيد، يحتوى على جرعات عالية من مادة مضادة للأكسدة موجودة فى النبيذ الأحمر ولديها القدرة على مقاومة التجاعيد بفاعلية.

وذكرت صحيفة /ديلى ميل/ البريطانية أن مادة ريسفيراترول المضادة للأكسدة الموجودة فى قشرة العنب وتعطى النبيذ لونه الأحمر يمكن أن تساعد فى وقف علامات التقدم فى العمر.

وقال القائمون على صناعة هذا الكريم إنه يوجد بالفعل قائمة انتظار تحمل أسماء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من الجنسين لشراء الكريم الذى طرح فى الأسواق الشهر الجارى بعبوة بحجم 30 ملليلترا تباع مقابل 40 جنيها أسترلينيا.

وأكدوا أن الكريم المرطب المعزز بكبسولات ريسفيراترول يمكن أن يساعد فى التقليل من آثار التجاعيد خلال 28 يوما.
> وتعمل مادة ريسفيراترول على تعطيل عمل جزيئات الأكسجين، التى تعرف باسم الجذور الحرة، التى تهاجم الخلايا وتسبب التجاعيد وبعض المشكلات الصحية.
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