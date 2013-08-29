حزب العمال الجزائرى يدين التهديدات بتدخل عسكرى فى سوريا

أدان حزب العمال الجزائرى بشدة التهديدات بتدخل عسكرى أجنبى فى سوريا.. معرباً، فى بيان أصدره فى ختام اجتماع الأمانة السياسية للحزب، عن قلقه إزاء التصعيد العسكرى لما وصفه بـ"القوى الإمبريالية ضد سوريا".

ووصف، فى بيانه، مزاعم استخدام الحكومة السورية لغاز السارين بالكاذبة والواهية، مؤكدا أنها لا تهدف فى حقيقة الأمر إلا لتبرير تدخلهم الرامى إلى تدمير سوريا كدولة وأمة.

وخلص إلى أنه يمكن للجميع أن يلاحظوا اليوم نتائج التدخلات العسكرية الأجنبية فى كل من العراق وأفغانستان ومؤخراً فى ليبيا ومالى التى أصبحت بلدانا مفككة وعرضة للحروب الأهلية والنهب الأجنبى.