صباحي: عدم تمكين الشباب حتى الآن هو نقطة ضعف الإدارة الحالية

كتب : محمد عاشور الأربعاء 28-08-2013 22:28

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن إكمال الثورة هو الهدف الحقيقي لكل الثوريين، مشددا على وجوب التوحد للقوى الثورية على مرشح رئاسي واحد وبرنامج انتخابي واحد أيضا.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أنه لا مجال للحديث عن الانتخابات الرئاسية قبل استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن مصر الآن في مرحلة تثبيت الثورة، وتابع: "هدفنا منع عودة الدولة الأمنية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقلال الوطني".

وأشار صباحي إلى أن عدم تمكين الشباب حتى الآن أحد نقاط ضعف الإدارة الانتقالية الحالية، وأن أهم أهم نقطة ضعف للإدارة والحكومة الحالية أنها لا تدرك أن الشعب هو قائد الثورة.