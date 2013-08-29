صباحي: لو ترشح "السيسي" للرئاسة سأدعمه لأنه "بطل شعبي"

كتب : محمد عاشور الأربعاء 28-08-2013 22:46

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن مصر ولادة، وهناك أجيال جديدة عظيمة، ومن مصلحة مصر أن تتقدم هذه الأجيال وتأخذ دورها، لأن ثورة مصر مستمرة ولم تتحق مطالبها، مشيرًا إلى أنه سيعطي صوته في الانتخابات الرئاسية لو وجد شابًا ذا كفاءة يعبر عن الثورة.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، "أثق في مطالب الشباب على التعبير عن مطالب الثورة"، مشددًا على أنه يجب أن يكون للثورة مرشحًا واحدًا حتى نضمن لها النجاح. وتابع: "إذا ما تم التوافق على مرشح واحد للثورة سأكون أول من ينسحب لأفسح الطريق لغيري".

وأكد، أنه إذا طرح الفريق أول عبدالفتاح السيسي نفسه كمرشح رئاسي سيكون داعمًا له؛ لأنه (بطل شعبي)، لافتًا إلى أن الفريق السيسي أعلن عدم ترشحه للرئاسة.