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صباحي: الحكومة الحالية لا تعرف المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية

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صباحي: الحكومة الحالية لا تعرف المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية صباحي: الحكومة الحالية لا تعرف المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية
مؤسس التيار الشعبي: نريد رئيسا بعقلية جمال عبد الناصر وليس موظفا

كتب : محمد عاشور الأربعاء 28-08-2013 23:03

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب هو أهم أولويات المرحلة الحالية، وعلى أن تعمل بالتوازي على التأسيس للدولة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف صباحي خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أن الحكومة الحالية لا تدرك المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتابع: "نريد رئيسا بعقلية جمال عبدالناصر لا بعقلية موظف، حتى نثبت لأنفسنا أننا قمنا بثورة"، مشددا على أن "ما حدث ليس انقلابا، لأن الثورة تغير في السياسات، والانقلاب يغير فقط في الوجوه".

وطالب بدفع ديون الغارمين وسائقي التاكسي والفلاحين ومشاريع شباب الخريجين، لافتا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، بادر بدفع أموال الغارمات. وكذلك طالب صباحي بإجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور.

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