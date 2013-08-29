صباحي: البرادعي بحث عن أمنه الشخصي وفر من المعركة.. لكن لا يجوز تخوينه

كتب : محمد عاشور منذ 55 دقيقة

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن الدكتور محمد البردعي في موقفه الأخير بحث عن أمنه الذاتي فقط، وقرار بالاستقالة من منصبه كان خاطئا.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أنه لايصح للجندي أن يفر من المعركة وقت الحرب، لكن لا يجوز تخوين البرادعي".

وعلق صباحي على تطاول رجب أردوغان، رئيس الحكومة التركية، على شيخ الأزهر لا يمس شيخ الأزهر وإنما يقلل من أردوغان نفسه ومن كفاءته كسياسي، مؤكدا أن موقف أردوغان خاطئ ومهزوم وفضل ارتباطاته بجماعة عن مصلحة تركيا كدولة.، وتابع: "على تركيا أن تدرك قيمة مصر ودورها وحقائق التاريخ والجغرافيا وإلا ستضر تركيا بمصالحها".

وأشار صباحي إلى أنه التقى 15 سفيرا ليوضح لهم الصورة ويؤكد لهم أن 30 يونيو موجة ثورية وليست انقلابا، مضيفا أنه قال لسفراء الدول الذين التقى بهم أن من سينتصر لحق شعبنا سنحترمه ومن سيكيل بمكيالين سنكون ضده.

وأكد أن الجماعات التي واجهت الشعب لم تكن ديمقراطية فلم تقبل بإرادته، ولا سلمية ورفعت السلاح ضده، لافتا إلى أنه أرسل للرئيس الفنزويلي رسالة لتوضيح الموقف في مصر؛ ليطالبه بإعادة السفير إلى مصر.