مورجان فريمان: لم أتوقع أن يعيدوا "باتمان" وثلاثيته الأخيرة لا تزال حية

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 28-08-2013 23:20

لم يعلق النجم الأمريكي المخضرم مورجان فريمان كثيرا على اختيار "وارنر بروس" للنجم بن آفليك لأداء شخصية "باتمان" في فيلم Man of Steel 2، الفيلم الذي يجمع بين سوبرمان وباتمان لأول مرة.

وقال فريمان إن أول رد فعل له عندما علم بهذا الاختيار كان "جميل، حظ موفق".

وأضاف فريمان، الذي كان بطلا في ثلاثية كريستوفر نولان الأخيرة عن باتمان، والذي لعب بطولتها النجم كريستيان بيل، في دور البطل الخارق وشخصيته الأخرى بروس واين "بعد هذه الثلاثية، لم أتوقع أن يجرب أحدا تناول شخصية باتمان مرة أخرى إلا بعد سنوات، حتى ينتهي تأثيرها على الأقل، لأنها لا تزال حية ومتواجدة، لذلك لا أعرف ما سيحدث، وأتمنى أن يؤدي بن آفليك دوره جيدا".

جدير بالذكر أن "وارنر بروس" أعلنت منذ أيام اختيارها لبن آفليك في دور بروس واين وشخصيته السرية الخارقة باتمان، في الجزء الجديد من فيلم البطل الخارق سوبرمان Man of Steel، والذي سيجمع بينهما لأول مرة، وسوف يخرجه زاك سنايدر مخرج الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في صيف 2015.