رئيس الحكومة التونسية: مُصرون على احترام إرادة الشعب وصندوق الاقتراع

قال على العريض رئيس الحكومة المؤقتة فى تونس "إننا مستعدون لتوفير كل الضمانات التى تتطلبها الانتخابات النزيهة والشفافة والديمقراطية".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها العريض فى ختام أعمال المنتدى الوطنى للتونسيين بالخارج، الذى عقد فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الحالى فى تونس، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال "نحن مُصرون ومتمسكون باحترام إرادة الشعب والمؤسسات وصندوق الاقتراع".

وفى إشارة إلى المطالب بحل الحكومة وحل المجلس التأسيسى، قال إن حسم الخلافات لا يمكن بنظرة "إلا داخل المؤسسات الدستورية وأنه من غير المعقول أن نغرس فى تجربة الديمقراطية فكرة أن نُحكم غير الصندوق".

وقال إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية، متابعاً "أننا نسيطر على الأوضاع الأمنية وملاحقة الإرهاب وتفكيكه وسننتصر عليه" - بحسب الوكالة التونسية.

وأشار إلى أن تقييم الوضع فى تونس مقارنة ببلدان الربيع العربى الأخرى ليس بـ"السوء الذى يطرح فى كثير من المقالات الإعلامية أو التصريحات السياسية، خاصة أنه يمكن الحديث عن تقدم رغم التحديات التى تواجهنا".