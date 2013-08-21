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هيج يأمل بأن يدرك داعمو الأسد "طبيعته الإجرامية" بعد الهجوم الكيميائى

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هيج يأمل بأن يدرك داعمو الأسد "طبيعته الإجرامية" بعد الهجوم الكيميائى هيج يأمل بأن يدرك داعمو الأسد "طبيعته الإجرامية" بعد الهجوم الكيميائى

أمل وزير الخارجية البريطانى وليام هيج الأربعاء بأن "يستيقظ" داعمو نظام الرئيس السورى بشار الأسد و"يدركوا طبيعته الإجرامية والهمجية" بعد المعلومات عن هجوم بأسلحة كيميائية أسفر عن مقتل مئات الأشخاص فى ريف دمشق.

وقال هيج قبل لقائه نظيره الفرنسى لوران فابيوس فى باريس "نأمل بأن يسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول فورا ومن دون عوائق إلى المنطقة" التى تقول المعارضة السورية إن الهجوم الكيميائى حصل فيها، وذلك بهدف "كشف الحقيقة".

وأضاف الوزير البريطانى "لا يوجد سبب يبرر منعهم من الوصول إلى المنطقة الواقعة على بعد أميال من مكان وجودهم" معربا عن الأمل بأن "ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن إلينا" للمطالبة بإجراء هذا التحقيق الفورى.

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