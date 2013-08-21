مصدر حكومي: "الببلاوي" أصدر أمر وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة
قال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، باعتباره نائب الحاكم العسكري هو من أصدر الأمر الخاص بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية. وأضاف المصدر: أن الأمر يأتي في إطار الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون لرئيس الوزراء.
أخبار متعلقة :
"الحياة": مبارك قد يُنقل إلى "المعادي العسكري" أو "الطبي العالمي"
وزير التضامن الاجتماعي: لا أوافق على وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية
الجمعة.. وقفة احتجاجية لنشطاء دمياط للمطالبة بمحاكمات ثورية لنظامي مبارك ومرسي
فقيه دستوري: الإقامة الجبرية لمبارك ستنتهي مع وقف العمل بالطوارئ
مصدر عسكري لـ"الوطن": لا علاقة للجيش بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية
أحمد خيري: مرسي ومبارك مجرمان يستحقان أقصى العقوبات
مصدر رئاسي: "منصور" لم يصدر قرارا بوضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية
صباحي بعد إخلاء سبيل مبارك: الشعب حكم بخروجه من السلطة والتاريخ بلا عودة
النائب العام: قرار إخلاء سبيل "مبارك" في قضية هدايا الأهرام نهائي ولن نطعن عليه
إلهام شاهين: "مبارك" ظُلم كثيرا ولم يفعل مثل "مرسي" وأنصاره
وقفة بالأكفان والمشانق الرمزية على "قصر النيل" ضد إخلاء سبيل مبارك غدا
عاجل| النيابة العامة: قرار إخلاء سبيل "مبارك" في قضية هدايا الأهرام نهائي ولا يجوز الطعن عليه
6 أبريل: إفساد الأدلة والتستر على الحقائق وراء الإفراج عن "مبارك"
"الإنقاذ" بالقليوبية: الإفراج عن مبارك "كوميديا سوداء"
فريدة الشوباشي: "الإخوان" أكثر من ساعدوا في إخلاء سبيل "مبارك"
فريد الديب: احتمال الإفراج عن مبارك غدا الخميس
مصدر قضائي: "مبارك" ليس محبوسًا في قضايا أخرى.. و"النيابة" ستبحث موقفه خلال ساعات
"آسف ياريس" بعد إخلاء سبيل "مبارك": "ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم"
مدير "السجون": سيتم التواصل مع النيابة لمعرفة إذا ما كان مبارك محبوسا على ذمة قضايا أخرى
محمود عفيفي: الإفراج عن مبارك "نكسة" للعدالة وليست للثورة
مصدر قضائي لـ"الحياة": النيابة ستطعن على قرار إخلاء سبيل "مبارك" خلال 48 ساعة
محمود كبيش:"مبارك" سيظل قيد المحاكمة.. وليس له الحق التصرف في أمواله أو مغادرة البلاد
الحريري: إخلاء سبيل مبارك "قانوني".. لكن لا يُعتبر براءة من القضايا الموجهة إليه
"تمرد": على السلطات احتجاز "مبارك" بموجب "الطوارئ" لخطورة إخلاء سبيله على الأمن القومي
"الوطن" تنشر حيثيات قرار إخلاء سبيل "مبارك": المتهم ليس في حالة تلبس ولا يخشى هروبه من مصر
هشام فؤاد تعليقا على إخلاء سبيل مبارك: عدنا لنقطة الصفر.. وسنعود للميدان مرة أخرى
قوى ثورية تدعو لوقفة يوم الجمعة المقبل أمام دار القضاء ضد إخلاء سبيل مبارك
لبنى عبدالعزيز: إخلاء سبيل حسني مبارك "قرار متأخر جدا"
"فاضل": لا يجب الانشغال بإخلاء سبيل "مبارك" وإنما التركيز على مواجهة "الإرهاب"
التعليقاتسياسة التعليقات
لا يوجد تعليقات
اضف تعليق
تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع