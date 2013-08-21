مصادر أمنية تكشف لـ"الوطن" خطة نقل مبارك وأماكن وضعه تحت الإقامة الجبرية

الرئيس الأسبق سينقل بمروحية عسكرية إلى مكان يحدده الببلاوي

كتب : محمد بركات منذ 11 دقيقة

محمد حسني مبارك

كشفت مصادر أمنية عن خطة نقل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بعد صدور قرار إخلاء سبيله اليوم من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام، وهي القضية التي تعد آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره.

وأكدت المصادر الأمنية أن اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح غد بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله؛ وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى.

وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة، فسيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات، بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذي سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري، والذي أصدر قرارا اليوم بوضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية، في إطار تطبيق قانون الطوارىء.

ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق إلى أحد المواقع السيادية، أو إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، والكائن بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه في حالة إقامته في أي من الموقعين، لافتة إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص الببلاوي.

كانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية (هدايا الأهرام).

وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي، إذ سبق أن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطى؛ حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

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