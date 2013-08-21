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إغلاق القسم القنصلى بسفارة مصر فى بنجلاديش بسبب تهديدات أنصار الإخوان

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إغلاق القسم القنصلى بسفارة مصر فى بنجلاديش بسبب تهديدات أنصار الإخوان إغلاق القسم القنصلى بسفارة مصر فى بنجلاديش بسبب تهديدات أنصار الإخوان

أعلنت السفارة المصرية فى بنجلاديش، عن إغلاقها فقط للقسم القنصلى مؤقتا، مع استمرار العمل فى باقى الأقسام بها، وذلك بعد وجود تهديدات أمنية مثلت خطرا على السفارة وأعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية البنجلاديشية ألقت القبض على المرسل لرسالة التهديد، والتى أشار فيها إلى أنهم من بنجلاديشيين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدى الرئيس السابق مرسى، ويطالبون بوقف جميع السياسات المناوئة لهم فى ، أو مواجهة مصير مشابه مثلما حدث مؤخرا للقنصلية المصرية فى بنغازى.

هذا وأظهرت التحقيقات المبدئية عن انتماء المرسل إلى الفرع الطلابى بالجماعة الإسلامية فى بنجلاديش.

من جانبه أوضح السفير المصرى لدى بنجلاديش، السفير محمود عزت أن السفارة تعمل وبكامل طاقتها وأنه فقط تم وقف المعاملات مع الجمهور بالقسم القنصلى بالسفارة، وذلك بعكس ما نشرته بعض وسائل نقلا عن مسئولين بنجلاديشيين بأنه تم إغلاق كل السفارة.

كما أشار محمود عزت إلى أن السلطات الأمنية فى بنجلاديش تقوم بتوفير الحماية المطلوبة لدار مكاتب السفارة، حيث قامت بمضاعفة أفراد الحراسة والتأمين، إضافة إلى تعزيزهم بقوات أمنية مسلحة.

وأضاف السفير عزت أنه قام بتكليف الملحق الدبلوماسى / عمر شعيب بمتابعة التحقيقات مع الشخص الذى تم القبض عليه من جانب السلطات المحلية البنجلاديشية.

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مصر 365

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