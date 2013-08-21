أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

استئناف تصوير فيلم "القشاش"

Google+ Print
استئناف تصوير فيلم "القشاش" استئناف تصوير فيلم "القشاش"

كتب : محمد عبد الجليل الأربعاء 21-08-2013 19:03

قال أحمد بدوي مديرعام شركة "نيوسينشري ودولار فيلم"، إن الشركة استأنفت اليوم، تصوير أحداث فيلم "القشاش"؛ إيمانا منا بضرورة استمرار العمل ودعم وتطوير صناعة السينما، مشيرا إلى أن استمرار العمل يعد بمثابة استمرار الحياة.

وأضاف بدوي، أن الشركة منذ نشأتها اختارت أن تنافس بقوة من خلال إنتاج أفلام تهدف إلى عودة الأسرة المصرية لمشاهدة أعمال سينمائية متنوعة تحترم عقليتها، وبات ذلك مؤكدا في أعمالها السابقة والتي حازت على العديد من الجوائز العالمية، وشاركت في مهرجانات عالمية ومنها ٦٧٨ وأسماء، وبعد الموقعة وآخرها فيلم نظرية عمتي، الذي يعرض حاليا.

فيلم "القشاش" بطولة حورية فرغلي ومحمد فراج، وومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج إسماعيل فاروق، وسيتم طرحه في عيد الأضحي المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية