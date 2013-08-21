استئناف تصوير فيلم "القشاش"

كتب : محمد عبد الجليل الأربعاء 21-08-2013 19:03

قال أحمد بدوي مديرعام شركة "نيوسينشري ودولار فيلم"، إن الشركة استأنفت اليوم، تصوير أحداث فيلم "القشاش"؛ إيمانا منا بضرورة استمرار العمل ودعم وتطوير صناعة السينما، مشيرا إلى أن استمرار العمل يعد بمثابة استمرار الحياة.

وأضاف بدوي، أن الشركة منذ نشأتها اختارت أن تنافس بقوة من خلال إنتاج أفلام تهدف إلى عودة الأسرة المصرية لمشاهدة أعمال سينمائية متنوعة تحترم عقليتها، وبات ذلك مؤكدا في أعمالها السابقة والتي حازت على العديد من الجوائز العالمية، وشاركت في مهرجانات عالمية ومنها ٦٧٨ وأسماء، وبعد الموقعة وآخرها فيلم نظرية عمتي، الذي يعرض حاليا.

فيلم "القشاش" بطولة حورية فرغلي ومحمد فراج، وومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج إسماعيل فاروق، وسيتم طرحه في عيد الأضحي المبارك.